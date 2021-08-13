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«Рубин» вывел Джордже Деспотовича из заявки на чемпионат России

13:03
Джордже Деспотович. Фото ФК «Рубин» «Рубин» отзаявил Джордже Деспотовича. Фото Скриншот сайта Тинькофф РПЛ
Джордже Деспотович. Фото ФК «Рубин»
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«Рубин» вывел нападающего Джордже Деспотовича из заявки на чемпионат России-2021/22.

Согласно официальному сайту Тинькофф РПЛ, 29-летний серб был отзаявлен сегодня, 13 августа. Отметим, что вчера, 12 августа, после поражения казанцев от «Ракува» (0:1) в Лиге конференций Деспотович, пропускавший встречу, жестко ответил одному из болельщиков в Instagram, задев мать фаната.

"Рубин" отзаявил Джордже Деспотовича. Фото Скриншот сайта Тинькофф РПЛ
«Рубин» отзаявил Джордже Деспотовича. Фото Скриншот сайта Тинькофф РПЛ

Деспотович выступает за «Рубин» с июля 2020 года. В сезоне-2021/22 он принял участие в 4 матчах команды, на счету игрока 1 гол и 1 результативная передача. В игре третьего тура чемпионата России против «Ахмата» (2:1) форвард получил травму ноги, из-за которой выбыл как минимум до конца августа.

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Иван Торопцев все материалы автора

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