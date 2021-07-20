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В РПЛ считают, что пивные компании помогли бы финансово клубам

13:48
Болельщики и пенное. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Болельщики и пенное. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что в лиге принимали участие в привлечении пивных брендов к матчам, но в итоге процесс остановился.

«Мы участвовали в лоббировании привлечения пивных брендов к нашим клубам. Плюс у некоторых клубов есть люди, которые имеют нужные связи в этом. На определенном этапе зашли далеко, но потом началась пауза. Наверное, это было связано с лоббированием других интересов. Мы с РФС накануне эту тему изучали. Пивные компании здорово помогли бы финансово нашим клубами. До этого нам уже здорово помогло сотрудничество с букмекерами», — сказал Прядкин.

В 2005 году на стадионах в России был введен запрет на продажу, рекламу и употребление пива. При этом действие закона не распространялось на матчи Кубка Конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

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