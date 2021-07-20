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В РПЛ высказались о программе обязательной идентификации болельщиков

13:48
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Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением об обязательной идентификации болельщиков.

«В обязательной идентификации мы участвовать не будем, это деятельность государства. Дюков запускал на основе клубов РПЛ эксперимент с добровольной идентификацией».

Директор по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин также отметил, что РПЛ участвует лишь в эксперименте по добровольной идентификации зрителей.

«Эксперимент по внедрению Fan ID — государственная программа, в которой мы пока не участвуем. Мы участвуем в параллельном эксперименте по добровольной идентификации зрителей».

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Сергей Федоров все материалы автора

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