В РПЛ высказались о программе обязательной идентификации болельщиков

Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением об обязательной идентификации болельщиков.

«В обязательной идентификации мы участвовать не будем, это деятельность государства. Дюков запускал на основе клубов РПЛ эксперимент с добровольной идентификацией».

Директор по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин также отметил, что РПЛ участвует лишь в эксперименте по добровольной идентификации зрителей.

«Эксперимент по внедрению Fan ID — государственная программа, в которой мы пока не участвуем. Мы участвуем в параллельном эксперименте по добровольной идентификации зрителей».