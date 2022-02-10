Собянин показал, как будет выглядеть стадион «Торпедо» после реконструкции

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе реконструкции спортивного комплекса «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова.

«Ядром спорткластера будет обновленный стадион «Торпедо» им. Стрельцова, — написал Собянин в Twitter, опубликовав фотографии проекта стадиона. — После реконструкции стадион станет современным, комфортным для зрителей и спортсменов. Здесь будут проходить соревнования».

Ядром спорткластера будет обновлённый стадион «Торпедо» им. Стрельцова. После реконструкции стадион станет современным, комфортным для зрителей и спортсменов. Здесь будут проходить соревнования. pic.twitter.com/P9tt1zuPeI — Сергей Собянин (@MosSobyanin) February 10, 2022

Ранее мэр Москвы сообщил, что реконструкцию стадиона планируется завершить к столетию футбольного клуба «Торпедо», основанного 17 августа 1924 года.

После реконструкции вместимость стадиона увеличится до 15 076 мест.