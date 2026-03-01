«Динамо» — «Крылья Советов»: Гальдамес получил вторую желтую карточку

Защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес на 90-й минуте был удален в матче 19-го тура РПЛ с «Динамо» — 0:4.

Гальдамес жестко сфолил на Артуре Гомесе и получил вторую желтую. Защитник пропустит матч с махачкалинским «Динамо».

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

01 марта, 13:00. Динамо (Москва)

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