Конкуренты пытаются затягивать переход Сергеева в «Динамо»

Как стало известно «СЭ», «Спартак» отправил новое предложение в «Крылья Советов» по трансферу Ивана Сергеева, которое совсем немного отличается от предыдущего.

Поскольку до этого 30-летний форвард отказал красно-белым, то можно сделать предположение, что спартаковцы просто затягивают переход Сергеева в «Динамо», в котором футболист уже прошел медосмотр. Ведь по контракту нападающего с самарцами у «Зенита» есть три дня на повторение последнего предложения, чем они готовы воспользоваться. Теоретически такая ситуация может продолжаться бесконечно.

Клубам предстоит найти решение этой юридической коллизии, но финальное слово в решении этой ситуации остается за самим Сергеевым.