Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

1 июля, 20:00

Конкуренты пытаются затягивать переход Сергеева в «Динамо»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Иван Сергеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», «Спартак» отправил новое предложение в «Крылья Советов» по трансферу Ивана Сергеева, которое совсем немного отличается от предыдущего.

Поскольку до этого 30-летний форвард отказал красно-белым, то можно сделать предположение, что спартаковцы просто затягивают переход Сергеева в «Динамо», в котором футболист уже прошел медосмотр. Ведь по контракту нападающего с самарцами у «Зенита» есть три дня на повторение последнего предложения, чем они готовы воспользоваться. Теоретически такая ситуация может продолжаться бесконечно.

Клубам предстоит найти решение этой юридической коллизии, но финальное слово в решении этой ситуации остается за самим Сергеевым.

Иван Сергеев, Антон Заболотный, Наир Тикнизян и&nbsp;Фабио Челестини.«Спартак» взял Заболотного, Сергеев идет в «Динамо», Тикнизян в Сербии. Таблица трансферов РПЛ
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Иван Сергеев
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Спорный ВАР-пенальти и странные решения Станковича убили красно-белых, армейцы потеряли Акинфеева. Что случилось в матче ЦСКА – "Спартак"
Медведев выживает в душном Шанхае. Даниил — в четвертом круге «мастерса»
«СЭ» назвал топ-50 игроков НХЛ перед стартом нового сезона
Бывший еврокомиссар Бретон указал на ослабление ЕК
В Красноярском крае ищут пропавшую семью туристов. Что известно
В США рассказали о возможности МиГ-31 с ракетами «Кинжал» легко обойти ПВО Украины
Популярное видео
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: обратный отсчет до старта чемпионата
«Зенит» сохранил лидеров, масштабная селекция ЦСКА, «Спартак» нашел защитников. Таблица трансферов РПЛ
Универсал, спасший команду Халка от вылета и мечтающий об АПЛ и сборной. «Динамо» приглашает Рубенса
«Пари НН» арендовал Олусегуна у «Краснодара»
Футболист сборной США Милевич пока не готов к переезду в Россию
Играл с Мартинсом, забивал «Зениту» и стал звездой лиги 1 в 28 лет. «Краснодар» взял бойца и дирижера
Агент Чернова заявил о возможном уходе защитника из «Спартака»: «Прорабатываем варианты перехода в другой клуб»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Konstantin Ivanov

    До следующего лета надо отправлять предложения

    02.07.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Продажа раба на российском рынке переплюнула продажу рабов в америке!Раб- не человек!Его тело принадлежит пидерскому покемону!Себе не возьму и другим не дам!Придётся Сергееву выкупать свой контракт и уходить с невольничьего рынка!Клубы себе найдут игроков.Проигравшим будет один Сергеев!Зинка-(проститу...)баба (не)лёгкого поведения постоянно гадит в памперсы!Назначив Динамо своим официальным врагом!Получив заслуженное звание-ЗПРФ!Мафия-это когда все ветви власти в одних руках!Всё в руках питера!Не гегемон,а покемон!Испоганили весь футбол в стране!Кто,кроме вас самих,считает вас чемпионами!?Поганцы!

    02.07.2025

  • Vadson

    Словно мухи, тут и там, Ходят слухи по домам, А беззубые старухи Их разносят по умам, Их разносят по умам. (с)

    02.07.2025

  • NIK7478

    Что за чушь?! Какие 3 дня? Если Сергеев скажет, что перейдет только в Динамо, незвисимо от предложений других клубов, то на этом всё и закончится (где играть - решает в конечном итоге сам футболист)! Никаких "бесконечных" историй. )

    02.07.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Смысл в гонораре шефа отдела футбола

    02.07.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Пит.

    02.07.2025

  • Александр Максаков

    Все команды подписали документ , в том числе и Спартак , что если , клуб ведет переговоры с игроком , другие клубы не вмешиваються . Спартак вы же обещали , вести честную борьбу , а сами ... Подписали Заболотного , вам не кто не мешал . Кстати не подписали этот документ , представители Зенита .

    02.07.2025

  • Алексей 11

    ЗПРФ!!!!!!!!!

    02.07.2025

  • echo2011

    Почему-то вспомнилось,что в СССР сразу несколько команд боролись за Колотова,талант которого первым обнаружил тогдашний тренер сборной Валентин Николаев.Надо ли напоминать,что победило киевское "Динамо"...

    02.07.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Зачем ему пачкаться?

    02.07.2025

  • самарец

    Сергеев как порядочный человек,доиграет свой контракт в Крыльях.

    02.07.2025

  • И.И.

    Бред.

    02.07.2025

  • Denizzz77

    сэ пора открывать свой канал. ЧУШЬ ТВ

    02.07.2025

  • Динамов

    Сергеев и чемпионские амбиции это противоположности.

    02.07.2025

  • Динамов

    Агент этого никчёмыша платит СМИ, чтобы раздували его клиента. Выбивает контракт пожирнее.:face_with_symbols_over_mouth:

    02.07.2025

  • Bibigon2020

    Надо проверить, вдруг конкуренты не только мешают переходу Сергеева,но и... накакали под дверь офиса

    01.07.2025

  • SuperDennis

    Шеф отдела, к чему это нагнетание ненужного напряжения вокруг практически свершившегося трансфера? Статья ради статьи? - Спартак отправил новое предложение, которое совсем немного отличается от предыдущего. А тут еще и у Зенита есть три дня на повторение последнего предложения............. - Игрок принял предложение Карпина, хочет играть в Динамо, никто его не заставит играть НЕ за Динамо. Спорим, Шеф отдела?

    01.07.2025

  • SP2

    это заговор! нехороших спартака и зенита! против прекрасного динамо!

    01.07.2025

  • Андрей Васильев

    Какие конкуренты!? Ну зачем врать то! Кроме Динамо он не нужен никому. В Спартак Ваня сам не хочет, Зенит на него ничего не имел, про Зенит аздуто журналистами и всё...Осталось только Динамо. Зачем раздувать то чего нет!?

    01.07.2025

  • jonnio

    тут видимо имеется ввиду, что после каждого увеличения предложения по Сергееву, даётся время на повторение суммы Зенитом, проходит время на повторение и опять немного увеличивается сумма предложенная Спартаком , тогда опять запускается время на повторение предложения.

    01.07.2025

  • spar001

    Феерично: "Конкуренты пытаются затягивать переход Сергеева в «Динамо»"... "Спартак» отправил новое предложение в «Крылья Советов» по трансферу Ивана Сергеева, которое совсем немного отличается от предыдущего."... Немного это на сколько? Миллионов на десять:scream:...рублей:hugging:... думай Серега или в Дынамо за Тюкавиным на лавке сидеть или в Спартаке блистать... впрочем, тебе не привыкать на лавке сидеть:grin:... тогда в Дынамо:smile:...

    01.07.2025

  • zega

    крыса, она и есть КРЫСА....

    01.07.2025

  • Jean4

    — Попрошу делать взносы. Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия. — В порядке старшинства, господа, — сказал Остап, — начнем с уважаемого Максима Петровича...

    01.07.2025

  • Кабанчик

    Похоже Сергеев с агентом затеяли нечистоплотную игру!

    01.07.2025

  • RSMsouth

    Окажется в ТорпЭдо , это ж ясно

    01.07.2025

  • wam

    Не там ищете, робята. Ширшей копайте.

    01.07.2025

  • ёzhic8

    "в милицию забрали, дело шьют", в совете директоров ХК

    01.07.2025

  • Michail Grischin

    Свиньи, они и есть СВИНЬИ...

    01.07.2025

  • А кто у вас играть будет, по вашему, пока Тюкавина нет?! Гладышев, конечно, молодец. Но этого мало для чемпионских амбиций. Плюс когда выйдет Тюкавин, не факт, что он заиграет сразу как раньше.

    01.07.2025

  • ёzhic8

    честно говоря, пофигу, не до него с Роттенбергом бы разобраться

    01.07.2025

  • Когда разберутся, тогда и поговорим. Вот какой смысл в этих новостях?

    01.07.2025

  • richardford

    я на пенсии

    01.07.2025

  • ёzhic8

    Вам, батенька, прямая дорога в редакцию, возьмут в штат без собеседования

    01.07.2025

  • richardford

    Личка пошёл на повышение в Фатюх Кара Оглы.

    01.07.2025

  • Jean4

    Сергеев по сравнению с Заблевотным топовый игрок!

    01.07.2025

  • ёzhic8

    Абсурд Если Зенит отказался от, условно - 10 рублей выкуп и рубль в год, то нет смысла ему рассматривать 11 рублей выкупа и полтора рубля в год А если новое спартаковкое хуже предыдущего - то его и Крылья рассматривать не должны

    01.07.2025

  • lvb

    Константин, у Вас все в порядке? Фейкометите, зачем-то? Какие там "три дня у "Зенита"? "Зенит" имеет возможность, по "праву первой ночи".. повторять предложения оппонента хоть до посинения или до момента пока игрок не подпишет контракт с клубом-оппонентом. Не вводите пользователей в заблуждение)

    01.07.2025

  • shpasic

    надо же было попросить не вмешиваться. "В «Зените» проявляли интерес к Осипенко. На каком-то этапе нам показалось, что они пытаются повлиять на этот трансфер. Мы вежливо пообщались с ними, попросили не вмешиваться", - сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров

    01.07.2025

  • Adiоs Amigos R

    Вот это страсти по Сергееву кипят. Как будто он Мбаппе или Месси...:rolling_eyes:

    01.07.2025

  • Юмнов

    Сколько же сплетен у бумагомарак. Бабки с лавочек ушли в активное долголетие, а бумагомарак решили их заменить. Отвратительно за этим наблюдать.

    01.07.2025

  • merniloskut

    Если мы Болото взяли, то Сергеев теперь вообще нах...рен не нужен! Пусть с ним голубые парятся!

    01.07.2025

  • rake

    в Спартак его, в Спартак

    01.07.2025

  • sdf_1

    можно сделать предположение, что спартаковцы просто затягивают переход Сергеева в «Динамо», в котором футболист уже прошел медосмотр. Ведь по контракту нападающего с самарцами у «Зенита» есть три дня на повторение последнего предложения, чем они готовы воспользоваться -------------- Право есть у «Зенита», а пользуется им «Спартак»? Это как? Что-то вы напутали, Константин. Да и три дня с медосмотра Сергеева в «Динамо» уже давно прошли. Может это «Динамо» передумало подписывать Сергеева и теперь сочиняет про «Спартак»?

    01.07.2025

    • Талалаев — о трансферах «Балтики»: «Не все новички прибыли, кому-то оформляется виза»

    В «Ростове» заявили, что иранец Мохеби находится в расположении клуба
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
    2
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    3
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Балтика 11 5 5 1 15-6 20
    6
    		 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
    7
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
    11
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    12
    		 Динамо Мх 11 2 4 5 5-13 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
    15
    		 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
    16
    		 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    18.10 13:00
    Кр. Советов – Оренбург
    		 - : -
    18.10 13:00
    Пари НН – Акрон
    		 - : -
    18.10 15:15
    Спартак – Ростов
    		 - : -
    18.10 17:30
    Динамо Мх – Краснодар
    		 - : -
    18.10 19:45
    Локомотив – ЦСКА
    		 - : -
    19.10 14:30
    Сочи – Зенит
    		 - : -
    19.10 17:00
    Рубин – Балтика
    		 - : -
    19.10 19:30
    Динамо – Ахмат
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 4 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости