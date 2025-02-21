В России закрылось зимнее трансферное окно

В ночь с 20 на 21 февраля в России закрылось зимнее трансферное окно.

По данным портала Transfermarkt, самой дорогой покупкой этой зимы стал переход нападающего Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит» за 33 миллиона евро. На втором и третьем местах расположились новички «Спартака» нападающий Леви Гарсия (из АЕКа, 18,7 миллиона евро) и полузащитник Пабло Солари (из «Ривер Плейта», 10 миллионов евро).

Несмотря на окончание трансферного окна, клубы могут позже огласить совершенные сделки.

Весенняя часть РПЛ стартует 28 февраля матчем между махачкалинским «Динамо» и «Локомотивом» в рамках 19-го тура. Остальные игры тура пройдут 1 и 2 марта.