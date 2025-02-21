Глебов — о переходе из «Ростова» в «Динамо»: «Смешанные чувства»

Новичок «Динамо» Данил Глебов, после того как приехал на сборы клуба в ОАЭ, рассказал, почему принял решение перейти в московский клуб из «Ростова».

«Динамо» — большой клуб, каждый сезон борется за высокие места, поэтому принял предложение. Также важно было, что ко мне проявил заинтересованность главный тренер Марцел Личка. Лидерские качества? Их надо проявлять на поле. Постараюсь их показывать.

Сейчас летел на сбор «Динамо», в самолете много мыслей было в голове. Смешанные чувства. С одной стороны, рад переходу, горд оказаться в «Динамо», сделал большой шаг в своей карьере, с другой — грустно расставаться с Ростовом. Город стал для меня родным, в нем стал тем футболистом и человеком, каким сейчас являюсь. Скучать буду и надеюсь, что 2 марта на матче «Ростов» — «Динамо» удастся удачно попрощаться», — сказал Глебов.

Глебов подписал контракт с «Динамо» до конца июня 2030 года. Он выступал за «Ростов» с января 2019 года.