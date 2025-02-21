Источник: Зделар перешел из ЦСКА в «Зенит»

Полузащитник Саша Зделар продолжит карьеру в «Зените». По информации Sport24, 29-летний серб, которого отзаявил ЦСКА, перешел в клуб из Санкт-Петербурга.

Зделар выступал за ЦСКА с 2022 года. В этом сезоне на его счету 1 голевая передача в 21 матче во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.