Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи 23 марта в интервью Sports.ru высказал свое мнение о неформальном общении судей с представителями команд в российском футболе.

«В России есть традиция — за прием судей отвечает клуб: трансфер из аэропорта, отель, ресторан и так далее. Это традиция для каждой команды. Но мы пытаемся реализовать систему УЕФА, когда за гостеприимство отвечает не клуб, а независимая организация. Я говорил со всеми рефери и напомнил, чтобы они были аккуратными, потому что они популярные люди. Все смотрят на них», — заявил Кашшаи.

После матча 18-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0) бригада арбитров во главе с Игорем Паниным была замечена в одном из сочинских ресторанов в компании представителя хозяйской команды.