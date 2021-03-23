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«В России есть такая традиция». Кашшаи — о посиделках судей с представителями команд

11:01
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Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи 23 марта в интервью Sports.ru высказал свое мнение о неформальном общении судей с представителями команд в российском футболе.

«В России есть традиция — за прием судей отвечает клуб: трансфер из аэропорта, отель, ресторан и так далее. Это традиция для каждой команды. Но мы пытаемся реализовать систему УЕФА, когда за гостеприимство отвечает не клуб, а независимая организация. Я говорил со всеми рефери и напомнил, чтобы они были аккуратными, потому что они популярные люди. Все смотрят на них», — заявил Кашшаи.

После матча 18-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0) бригада арбитров во главе с Игорем Паниным была замечена в одном из сочинских ресторанов в компании представителя хозяйской команды.

Дополнительная информация:

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/golovin/2901880.html#supertop

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