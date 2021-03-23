Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи 23 марта в интервью Sports.ru высказал свое мнение о работе ВАР.

«Ошибки — часть футбола. Если кто-то хочет идеальную жизнь, ему надо играть в компьютерные игры, где никогда не случается ничего неправильного. Не забывайте, что ВАР — новая система. В 2020-м она появилась на всех матчах. После этого и до той ситуации у Казарцева и Еськова было всего несколько матчей с ВАР. Четыре-пять, не больше. Это как если ты начинаешь водить машину и всего пять раз выезжал на ней. Точно такой же опыт», — заявил Кашшаи.

В матче 1-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2) в ворота красно-белых в этой игре были назначены два спорных пенальти, а после игры владелец клуба Леонид Федун заявил, что хочет снять команду с розыгрыша чемпионата России. Главным арбитром на той игре был Василий Казарцев, а за ВАР отвечал Алексей Еськов.