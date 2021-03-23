Отец Захаряна рассказал, как «Зенит» отказался от Арсена
Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, 23 марта в интервью Sport24 рассказал о сорвавшемся переходе сына в «Зенит».
«Сначала «Зенит» хотел взять его без просмотра. Мы приехали, но все затянулось. Мне сказали, что взять его не получается, позвали в какую-то другую питерскую команду. Мы плюнули и ушли. Может, это и к лучшему. Этот отказ от «Зенита» только закалил Арсена», — сказал Захарян-старший.
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 17-летний футболист провел шесть матчей, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.
Осенью 2020 года Захарян вошел в список в 60 лучших молодых футболистов мира по версии британского медиа The Guardian.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-03-23-intervyu-ottsa-arsena-zakharyana-iz-dinamo---istoriya-detstva-interesnyye-fakty-semya-pochemu-ne-vzyali-v-zenit
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