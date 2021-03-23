Отец Захаряна рассказал, как «Зенит» отказался от Арсена

Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, 23 марта в интервью Sport24 рассказал о сорвавшемся переходе сына в «Зенит».

«Сначала «Зенит» хотел взять его без просмотра. Мы приехали, но все затянулось. Мне сказали, что взять его не получается, позвали в какую-то другую питерскую команду. Мы плюнули и ушли. Может, это и к лучшему. Этот отказ от «Зенита» только закалил Арсена», — сказал Захарян-старший.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 17-летний футболист провел шесть матчей, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Осенью 2020 года Захарян вошел в список в 60 лучших молодых футболистов мира по версии британского медиа The Guardian.