Смолов: «Краснодар» мог оформить себе чемпионство раньше, если бы победил «Зенит»

Нападающий Федор Смолов после поражения «Краснодара» в матче 9-го тура РПЛ от «Зенита» (0:2) поделился мнением о фаворите в борьбе за чемпионство РПЛ.

«У меня не появился другой фаворит. Я просто думаю, что сезон будет такой же, как и предыдущие два: до последнего тура борьба. Просто я думал, что если «Краснодар» обыграет «Зенит» сейчас, то в теории это все... Они бы могли, грубо говоря, сильно раньше себе обеспечить чемпионство», — сказал Смолов в подкасте Smol FM.

После 9 туров «Краснодар» с 19 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая идущего на второй строчке ЦСКА на 1 балл. «Зенит» с 16 очками — на пятой строчке.