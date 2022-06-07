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Сегодня, 21:24

В РФС рассказали, как проходило голосование по формату проведения предстоящего сезона РПЛ

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев дал «СЭ» развернутую мотивировку отказа от идеи увеличить количество участников Тинькофф РПЛ на сезон-2022/23.

«15 марта в Российский футбольный союз поступило обращение от Российской премьер-лиги с ходатайством о введении полного моратория на ротацию клубов РПЛ и ФНЛ по итогам сезона-2021/22. Вопрос предлагалось включить в повестку предстоящего заседания исполкома РФС, что и было сделано. 23 марта исполком рассмотрел ходатайство и определил, что обсуждение предложения продолжится в формате рабочей группы, в состав которой войдут представители РФС, лиг и клубов.

По результатам ее работы на следующем заседании исполкома, состоявшемся 24 мая, был заслушан доклад группы, представивший оценку как предложения РПЛ, так и других возможных сценариев. Голосованием было принято практически единогласное решение о сохранении существующего формата турнира и, соответственно, спортивного принципа.

Никаких альтернативных площадок для обсуждения вопроса, параллельных переговоров с клубами или альтернативных формул принятия решений, помимо заявленных выше, не существовало и существовать не могло.

Распространяемую информацию о том, что решение о моратории на вылет из РПЛ или любых других изменениях формата могло быть принято в других обстоятельствах, Российский футбольный союз считает несостоятельной», — сказал Алаев «СЭ».

24 мая исполнительный комитет РФС принял решение сохранить действующий формат чемпионата в сезоне 2022/23 и отказался вводить мораторий на вылет. В следующем розыгрыше РПЛ примут участие 16 команд.

РПЛ
РФС
Александр Алаев
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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П
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