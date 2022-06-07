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Сегодня, 20:22

В ЦСКА довольны участием в товарищеском турнире «Кубок Матч Премьер»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо поделился мнением о предстоящем турнире «Кубок Матч Премьер».

«В ПФК ЦСКА очень довольны участием в «Кубке Матч Премьер», так как уверены в высочайшем уровне организации турнира. Мы не будем комментировать упомянутые в СМИ финансовые условия аренды «ВЭБ Арены», хотя и это является немаловажным фактором. Но вне зависимости от коммерческой составляющей, подготовка команды к сезону стоит на первом месте, и вряд ли что-то может быть лучше, чем матчи с сильными соперниками на домашнем стадионе», — сказал Брейдо «СЭ».

ЦСКА проведет все свои матчи на турнире на «ВЭБ Арене». На этом стадионе состоится четыре из шести матчей. По информации «СЭ», ЦСКА сможет заработать на аренде стадиона более 25 миллионов рублей.

Помимо ЦСКА в турнире примут участие «Зенит», «Сочи» и «Нижний Новгород».

Матчи пройдут на двух стадионах — «ВЭБ Арене» в Москве и «Смене» в Санкт-Петербурге.

ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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