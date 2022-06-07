В ЦСКА довольны участием в товарищеском турнире «Кубок Матч Премьер»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо поделился мнением о предстоящем турнире «Кубок Матч Премьер».

«В ПФК ЦСКА очень довольны участием в «Кубке Матч Премьер», так как уверены в высочайшем уровне организации турнира. Мы не будем комментировать упомянутые в СМИ финансовые условия аренды «ВЭБ Арены», хотя и это является немаловажным фактором. Но вне зависимости от коммерческой составляющей, подготовка команды к сезону стоит на первом месте, и вряд ли что-то может быть лучше, чем матчи с сильными соперниками на домашнем стадионе», — сказал Брейдо «СЭ».

ЦСКА проведет все свои матчи на турнире на «ВЭБ Арене». На этом стадионе состоится четыре из шести матчей. По информации «СЭ», ЦСКА сможет заработать на аренде стадиона более 25 миллионов рублей.

Помимо ЦСКА в турнире примут участие «Зенит», «Сочи» и «Нижний Новгород».

Матчи пройдут на двух стадионах — «ВЭБ Арене» в Москве и «Смене» в Санкт-Петербурге.