Пейчинович назвал фейком информацию о завершении карьеры

Защитник «Факела» Неманья Пейчинович опроверг информацию о том, что он может завершить карьеру.

«Я думаю о завершении карьеры? Это фейковые новости», — цитирует Пейчиновича Sport24.

Контракт 34-летнего серба с воронежским клубом истекает летом этого года.

Защитник выступал в составе «Локомотива» с 2014 по 2018 год и становился чемпионом России в сезоне-2017/18. Также футболист является двукратным обладателем Кубка страны.

В прошедшем сезоне Пейчинович провел за «Факел» 23 матча в Олимп-ФНЛ и не отметился результативными действиями.