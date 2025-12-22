Газзаев о возможном возвращении в «Динамо»: «Самую точную информацию даст руководство клуба»

Бывший футболист и главный тренер московского «Динамо» Валерий Газзаев ответил на вопрос о возможном вхождении в руководство клуба.

22 декабря журналист Иван Карпов сообщил, что 71-летний специалист может стать генеральным директором или председателем совета директоров бело-голубых.

«Самую точную информацию даст руководство московского «Динамо», — цитирует Газзаева РИА «Новости».

Газзаев дважды тренировал «Динамо» — с 1991-го по 1993-й и с 1999-го по 2001 год. В 1992 году команда под его руководством стала бронзовым призером чемпионата России. Также Газзаев работал в «Алании» и ЦСКА, возглавлял сборную России.

Московское «Динамо» ушло на зимнюю паузу на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, команда набрала 21 очко в 18 турах. После первого круга в отставку с поста главного тренера бело-голубых ушел Валерий Карпин, в качестве и.о. после этого работал Ролан Гусев.