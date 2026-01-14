В РФС прокомментировали трансферный бан «Ростова»

Директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС Роман Дьяков прокомментировал ситуацию с трансферным баном для «Ростова».

«Запрет на регистрацию новых игроков применен ФИФА в отношении ФК «Ростов» как на международном, так и на национальном уровне, в качестве обеспечительной меры до исполнения клубом своих обязательств, или максимум на 3 полных регистрационных периода», — сказал Дьяков.

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила «Ростову» регистрировать новых футболистов в течение трех трансферных окон.

«Ростов» ушел на зимний перерыв на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. Команда под руководством испанца Джонатана Альбы набрала 21 очко в 18 турах.