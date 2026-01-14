«Динамо» продлило контракт с Бабаевым

Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с нападающим Ульви Бабаевым.

21-летний футболист подписал с бело-голубыми новое соглашение до лета 2029 года с опцией продления еще на один сезон.

Бабаев выступает в системе «Динамо» с 2014 года. За основную команду он провел 16 матчей во всех турнирах, отметившись 5 голами. В сезоне-2024/25 форвард играл на правах аренды за «Крылья Советов».

Перед объявлением о продлении контракта с Бабаевым бело-голубые опубликовали ролик с напоминанием, как к нему в ноябре обращался член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин со словами: «Никакого «Спартака!».

В начале года форварда исключали из командного чата бело-голубых. По информации журналиста Ивана Карпова, игрок был близок к подписанию договора со «Спартаком».

12 января пресс-служба «Динамо» сообщила, что Бабаев присоединится ко второй команде бело-голубых в рамках подготовки к весенней части сезона-2025/26.