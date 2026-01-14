Кахигао заявил, что «Спартак» не планирует возвращать Чернова из аренды

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао сообщил, что защитник Никита Чернов не вернется в команду до конца срока аренды в «Крыльях Советов».

7 августа футболист вернулся в самарский клуб, его арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

— Мы не вернем его из аренды. Он не в наших планах на данный момент. У нас четыре здоровых центральных защитника. Один восстанавливается — Бабич. Возможно, он сыграет в апреле.

В нынешнем сезоне 30-летний Чернов провел 14 матчей во всех турнирах и отметился одним голом.