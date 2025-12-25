Эракович не уйдет из «Зенита» этой зимой, футболист намерен выиграть титул

По информации «СЭ», защитник «Зенита» Страхиня Эракович отказался от предложения «Црвены Звезды».

Команда Деяна Станковича проявляет активный интерес к защитнику сборной Сербии, сам Эракович не исключает перехода в будущем, однако после разговора с руководством разъяснил свою позицию и намерен остаться как минимум до лета с целью выиграть чемпионство. Также сообщалось об интересе к Страхине со стороны «Бешикташа» и ПАОК.

Контракт защитника с «Зенитом» истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллиона евро. 24-летний серб в этом сезоне провел 19 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.