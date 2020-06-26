РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В РФС назвали правильным решение «Локомотива» сесть на самоизоляцию на базе

11:56
«Локомотив» самоизолировался на тренировочной базе. Фото ФК «Локомотив»
«Локомотив» самоизолировался на тренировочной базе. Фото ФК «Локомотив»
Теги:

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев отметил решение «Локомотива» остаться на базе клуба, чтобы минимизировать шансы на заболевание игроков и тренерского штаба коронавирусом. Также руководитель отметил, что остальным клубам также следует соблюдать все меры безопасности.

21&nbsp;июня. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Оренбург&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Главный тренер &laquo;Локомотива&raquo; Марко Николич и&nbsp;его бывший игрок из&nbsp;словенской &laquo;Олимпии&raquo;, сейчас футболист &laquo;Оренбурга&raquo; Рикарду Алвеш грубо нарушают социальную дистанцию.КоронаКризис. Кто виноват в проблемах клубов РПЛ?

— РФС продолжает обсуждение с Роспотребнадзором ситуации с футбольными клубами. Но, наш взгляд, самым главным сейчас является соблюдение тех принципов, которые отражены в регламенте возобновления. Они просто логичны. Мы понимаем, что никакие поправки не помогут, если футболисты будут нарушать социальную дистанцию, пользоваться одной столовой или раздевалкой как уже было с некоторыми клубами. Из-за пренебрежения элементарными нормами на карантине оказывается вся команда. В то же время есть и пример «Уфы», где вовремя удалось определить минимальную контактную группу, поэтому команда смогла провести игру основным составом. Нам кажется очень правильным решение футбольного клуба «Локомотив», который в течение следующих двух недель останется на базе, что минимизирует риски.

Если работники футбольных клубов и футболисты не начнут строго соблюдать все меры безопасности, ни одна поправка в регламент не изменит ситуацию. Только абсолютное следование всем правилам позволит минимизировать количество заражений и даст возможность сокращать контактную группу в таких случаях.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Результаты опроса

проголосовало: 3602
Все опросы
Что делать с матчем «Оренбург» — «Краснодар»?
Присудить «Оренбургу» поражение со счетом 0:3
24.2%
Пусть «Оренбург» играет детьми
24.3%
Перенести матч хоть куда-нибудь
27.7%
Ничего не делать — Роспотребнадзор выручит
23.8%
Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 24-й тур. «Динамо» — ЦСКА и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир