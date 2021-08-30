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«Арсенал» обозначил позицию клуба по реформе чемпионата и лимиту на легионеров

20:26
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Тульский «Арсенал» высказался о реформе российского чемпионата и лимиту на легионеров.

«Есть три важных и ключевых вопроса, которые завтра будут обсуждаться на совете Лиги. Нам важно, чтобы до заседания открыто и внятно прозвучала позиция тульского «Арсенала» по возможным изменениям в чемпионате РПЛ.

Первое. Что касается формулы проведения чемпионата, то мы выступаем за гладкий чемпионат в два круга. Считаем, что все предложенные изменения имеют серьезные изъяны и недостатки. В случае проведения турнира по любому из обсуждаемых новых форматов нынешние клубы условной «второй восьмерки» могут лишиться домашних матчей с участием наших топ-команд. А это серьезный удар для нас и с экономической точки, и в плане интереса болельщиков, который мы всегда защищаем и будем это делать. Наибольший ажиотаж в Туле вызывают матчи с участием «Спартака», ЦСКА, «Зенита», «Локомотива». Здесь нет никакого секрета и это очевидно. Невозможно представить чемпионат без таких статусных матчей. Кроме того, предложенные изменения подразумевают деления на группы по ходу турнира. Есть риск, что чемпионат РПЛ превратится в чемпионат Москвы и Санкт-Петербурга. Разве этого мы хотим? Уверены, что нет. Более того, совсем недавно обсуждался вопрос о расширении Лиги до 18-ти команд, и клубы эту инициативу поддержали. Теперь же по сути речь идет о сокращении лиги и создании некоего элитарного клуба, когда богатые станут еще богаче, а бедные еще беднее. При изменении структуры чемпионата также страдает спортивная составляющая. Нас это не устраивает. Поэтому мы за гладкий чемпионат в два круга.

Второе. Тема лимита легионеров поднимается и обсуждается не первый раз. Она возникает регулярно. Возможно, даже слишком часто. В этом вопросе хотелось бы определенной стабильности. Совсем недавно мы утвердили ныне действующий лимит, но теперь говорим о том, что снова нужны перемены. Слишком часто меняются правила игры. Согласны с тем, что должна быть свободная конкуренция, и именно она является главным стимулом для развития игроков. Но давайте не забывать и об интересах сборной России, о том какого качества легионеры могут оказаться в РПЛ в случае полной отмены лимита. В этой связи мы выступаем за его постепенное смягчение по формуле «10+15». Но ни в коем случае не со следующего сезона, а в более отдаленной перспективе. Нужен переходный период. У нынешних легионеров РПЛ действующие контракты, которые должны быть отработаны в полной мере. Резкие перемены в вопросе лимита станут серьезным экономическим ударом по клубам. Также считаем, что за смягчением лимита должно последовать введение критериев качества легионеров, которые будут приезжать в РПЛ.

Третье. Теперь о правиле обязательного включения в заявку доморощенных футболистов. Полностью поддерживаем эту инициативу и понимаем, что это важный пункт в развитии футбола в стране и огромная мотивация для молодых игроков, но опять же выступаем против резких изменений. Академия тульского «Арсенала» в своем нынешнем виде функционирует три года. Уже сейчас мы начинаем получать плоды этой работы, но обязать включать в заявку четырех доморощенных игроков именно со следующего сезона было бы неправильно.

Отдельно добавим, что по всем актуальным вопросам мы занимаем последовательную и четкую позицию не первый год, не меняем ее при каждом новом обсуждении и именно поэтому выступаем против резких и радикальных перемен в российском футболе», — говорится в заявлении клуба.

Ранее издание Daily Storm сообщило, что РФС предложил клубам РПЛ изменить формат проведения чемпионата. Один из пунктов — отмена лимита на легионеров. С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит «8+17».

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Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров в российском футболе и чемпионате России, премьер-лига и история лимита