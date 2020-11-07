В первом тайме Кукуян не вынес четыре предупреждения. Спартаковец Зобнин сыграет с «Динамо»
В первом тайме матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Спартак» (2:2) у арбитра Павла Кукуяна были основания в четырех эпизодах наказать футболистов желтыми карточками. Однако он не вынес эти предупреждения.
На 6-й минуте рефери ошибочно засчитал гол красно-белых и не наказал Джордана Ларссона предупреждением за грубый фол против Николая Золотова.
На 8-й минуте судья не наказал желтой карточкой Романа Зобнина, который попал шипами в ногу Рафалу Аугустыняку. Удаления тот фол не заслуживал. Для спартаковца это предупреждение стало бы четвертым, и он пропустил бы следующую игру — с «Динамо».
На 21-й минуте Кукуян вообще не зафиксировал фол Виктора Мозеса, который сорвал перспективную атаку «Урала», оттолкнув соперника руками.
На 44-й минуте ошибочно избежал дисциплинарной санкции Золотов, сыгравший сзади грубо против игрока «Спартака». (Александр Бобров)
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