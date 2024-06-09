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Сегодня, 14:00

В «Пари НН» заявили, что не приняли решения по будущему Кучаева

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника Константина Кучаева.

«Пока мы не можем публично озвучивать решение, так как на данный момент это внутреннее дело клуба. Окончательное решение по будущему Константина Кучаева в «Пари НН» не принято», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Кучаев перешел в «Пари НН» зимой 2024 года из ЦСКА в статусе свободного агента. За нижегородский клуб 26-летний футболист провел 11 матчей и отдал 1 голевую передачу.

В завершившемся сезоне чемпионата России-2023/24 «Пари НН» финишировал 13-м. В стыковых матчах команда обыграла тульский «Арсенал» (1:2, 2:0) и сохранила прописку в РПЛ.

Константин Кучаев
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
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