Зазулин заявил, что «Зениту» нужно дать шанс своим воспитанникам

Экс-игрок «Зенита» Игорь Зазулин заявил, что клубу нужно дать шанс воспитанникам и молодым российским футболистам.

«В этом сезоне, к сожалению, сложилось так, что до последнего тура было неясно, станет «Зенит» чемпионом или нет. В такой ситуации сложно начинать заигрывать молодежь. Трудно представить, что Семак возьмет и поставит условного Васильева в матче против «Ростова» или «Краснодара». В этом плане я прекрасно понимаю Сергея Богдановича. У «Зенита» все-таки достаточно неплохие внутренние ресурсы, чтобы обеспечить появление молодых российских ребят из академии в основной команде», — цитирует Зазулина Legalbet.

В сезоне 2023/24 «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России и обыграл «Балтику» (2:1) в Суперфинале Фонбет Кубка России.

В сезоне-2023/24 «Зенит» впервые в истории клуба сумел оформить требл, выиграв в Суперкубок России, золотые медали РПЛ и Кубок страны.