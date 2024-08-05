Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:37

В «Пари НН» согласны с критикой судейства по итогам матча с махачкалинским «Динамо»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на призыв главы Дагестана Сергея Меликова провести разбирательство по итогам матча махачкалинского «Динамо» с нижегородцами (0:1).

После игры 3-го тура РПЛ некоторые решения главного арбитра встречи Яна Бобровского подверглись критике со стороны экспертов и СМИ. Бело-голубые проводили первый домашний матч РПЛ в своей истории.

«Согласен с тем, что, если есть вопросы, обязательно нужно их задавать. Всегда, когда у нас есть вопросы, мы их задаем. Но в ситуации, когда мы видим, что сами недотянули, у самих есть какие-то ошибки, разбираемся внутри. В частности после матча с «Рубином», который прошел совсем недавно, у наших болельщиков и футбольных функционеров были вопросы в отношении того, как судилась эта игра. Я не берусь комментировать, это не моя роль — говорить, много было ошибок или мало, этим должны заниматься специалисты.

Если махачкалинское «Динамо» обращается в соответствующие инстанции, они имеют на это право. Мы со своей стороны тоже зафиксировали несколько моментов в нашу сторону. Но повторюсь, что мы не имеем права говорить однозначно, что они были направлены против нас. Мы обязательно внутри обсудим — если они как-то повлияли на качество игрового процесса, тоже будем обращаться в ЭСК», — цитирует Мелик-Гусейнова «РБ Спорт».

Махачкалинцы по итогам 3-х туров РПЛ занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 2 очка. «Пари НН» с 3 очками находится на 11-м месте.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Нижний Новгород
0
Читайте также
Кафельников заступился за российских теннисистов на Олимпиаде-2024
Боксерша из Алжира отказалсь отвечать на вопрос о результатах гендерных тестов
Участникам нападения на чемпиона РФ по боксу в Крыму предъявили обвинения
Жиго не против вернуться в «Спартак», Трансферные слухи РПЛ за 5 августа
Отставной полковник ГРУ Квачков не дождался суда и ушел в паломничество
Премьер Британии созвал чрезвычайный комитет на фоне беспорядков в стране
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Барко — о связке с Угальде: «Нужно и дальше отдавать ему мячи, чтобы он превращал их в голы»
Турнирная таблица РПЛ после 3-го тура: у «Зенита» и «Динамо» по 9 очков
Угальде раскрылся, Барко — настоящая звезда. «Спартак» Станковича впечатляет
Осинькин — о разгроме от «Спартака»: «Исход матча был решен еще в первом тайме»
РПЛ, 3-й тур: «Спартак» разгромил «Крылья Советов» и другие матчи
«Спартак» разгромил «Крылья Советов». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игрок «Спартака» Бонгонда: «Любое поражение может сбить нас с пути»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 5
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 0 : 1
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости