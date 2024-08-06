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Владимир Федотов подал иск к ЦСКА в палату по разрешению споров

Евгений Козинов
Корреспондент
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что бывший главный тренер команды Владимир Федотов подал иск в палату по разрешению споров.

«Да, представители Владимира Валентиновича обратились в палату РФС по разрешению споров с иском на выплату всей суммы до конца контракта. И хотя ранее у ЦСКА никогда не было подобных разбирательств с футболистами или тренерами, клуб не видит в этом чего-то ужасного.

У стороны Владимира Валентиновича возникли вопросы по части, касающейся компенсации. По договоренности сторон на случай расторжения контракта с главным тренером прописана сумма компенсации с учетом разных мест в турнирной таблице», — приводит слова Брейдо журналист Иван Карпов в воем Telegram-канале.

Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 по июнь 2024 года. С ним армейцы стали обладателями FONBET Кубка России и серебряными призерами РПЛ сезона-2022/23.

 
Владимир Федотов. ЦСКА объявил об уходе Владимира Федотова с поста главного тренера команды
Источник: Telegram
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
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В «Пари НН» согласны с критикой судейства по итогам матча с махачкалинским «Динамо»
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Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 5
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 0 : 1
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Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
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