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Сегодня, 23:30

Игрок «Спартака» Бонгонда: «Любое поражение может сбить нас с пути»

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Атакующий полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда прокомментировал разгромную победу своей команды над «Крыльями Советов» (3:0) в 3-м туре РПЛ.

В прошедшем матче дубль оформил Манфред Угальде. Еще один гол записал на свой счет Данил Пруцев.

— Это была не самая сложная игра. Все боролись. Когда у вас есть хорошие игроки, они работают, результат приходит.

— Угальде — новая суперзвезда «Спартака»?
— Не знаю, звезда или нет. В прошлом году, когда он забил один гол, все плохо про него говорили. Он нападающий, должен забивать голы, Манфред это и делает.

— Как проходит адаптация Маркиньоса?
— Ему нужно время на адаптацию. У меня тоже был процесс адаптации. Приветствуем его.

Важно двигаться от игры к игре. Каждая важна. Если один матч проиграем, это может сбить нас, — сказал Бонгонда.

В следующем матче красно-белые примут «Ахмат» 11 августа.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
Результаты / календарь
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 5
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 0 : 1
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
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