Игрок «Спартака» Бонгонда: «Любое поражение может сбить нас с пути»

Атакующий полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда прокомментировал разгромную победу своей команды над «Крыльями Советов» (3:0) в 3-м туре РПЛ.

В прошедшем матче дубль оформил Манфред Угальде. Еще один гол записал на свой счет Данил Пруцев.

— Это была не самая сложная игра. Все боролись. Когда у вас есть хорошие игроки, они работают, результат приходит.

— Угальде — новая суперзвезда «Спартака»?

— Не знаю, звезда или нет. В прошлом году, когда он забил один гол, все плохо про него говорили. Он нападающий, должен забивать голы, Манфред это и делает.

— Как проходит адаптация Маркиньоса?

— Ему нужно время на адаптацию. У меня тоже был процесс адаптации. Приветствуем его.

Важно двигаться от игры к игре. Каждая важна. Если один матч проиграем, это может сбить нас, — сказал Бонгонда.

В следующем матче красно-белые примут «Ахмат» 11 августа.