В «Пари НН» считают, что судьи должны быть открытыми к общению с прессой и клубами

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, нуждается ли клуб во встрече с арбитрами.

«Встреча с судьями? Это нужно обсудить с Сергеем Николаевичем. Если он посчитает, что это нужно, то мы обязательно их пригласим. Проблема слабого судейства? Количество скандалов большое. Все мы это видим, поэтому есть к чему стремиться. Я бы хотел, чтобы мы меньше обсуждали судейство, больше обсуждали футбол, но мы же все прекрасно понимаем. Даже если судья хорошо отрабатывает, к нему есть вопросы всегда. Очень сложная работа. Если будет более открытая история, если судьи будут больше разговаривать с руководством клубов, с футболистами, с прессой, то это будет лучше. Мне очень нравится пример американского футбола. Там все говорят и все понятно. В хоккее в КХЛ так делают. Понятно, что для этого нужно разрешение ФИФА, но к открытости надо идти», — сказал Кондратов «СЭ».

Ранее «Зенит» обратился к главе судей Каманцеву с просьбой провести встречу с игроками по поводу трактовок правил.