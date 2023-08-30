Сычев: «Планы — остаться в футболе. Будем смотреть, в каком виде»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Сычев в интервью «СЭ» рассказал о планах на будущую карьеру тренера.

«Надо сперва понять, что все это значит и с чем его едят, — сказал Сычев «СЭ». — Планы — остаться в футболе. А в каком виде... Будем смотреть, что ближе. Много направлений: и детско-юношеский футбол, и взрослый, и развитие академии. Плюс у меня есть лицензия УЕФА по спортивному менеджменту. Горизонт будущих вариантов широкий».

Сычев также отметил, что ему интересно работать с детьми.

«Мне интересно сейчас работать с детьми, с юношами. Они обучаемые, их можно направлять. Это важно, потому что сейчас мы видим нехватку квалифицированных кадров на взрослом уровне. А все это идет из детства. Хочется быть полезным, помогать детям своим опытом и накопленными знаниями», — добавил Сычев.

Сычев начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС 21 августа. Вместе с ним обучение проходят Александр Мостовой, Андрей Аршавин, Игорь Смольников, Динияр Билялетдинов, Игорь Денисов.