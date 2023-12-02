В «Пари НН» отреагировали на ситуацию вокруг Турбина в преддверии матча против «Урала»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии для «СЭ» отреагировал на ситуацию вокруг главного арбитра матча 17-го тура РПЛ против «Урала» Евгения Турбина.

«Клуб готовится к матчу. Нам это важнее сейчас. Мы не читаем слухи. Готовимся к матчу», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Матч «Пари НН» — «Урал» пройдет 2 декабря на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 19.30 по московскому времени.