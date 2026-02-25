Бакаев — о долгах «Химок»: «Нет денег никаких! Мы давно потеряли надежду»

Нападающий «Локомотива» Зелимхан Бакаев рассказал о долгах своего бывшего клуба — подмосковных «Химок».

По словам футболиста, клуб так и не вернул ему задолженность по зарплате.

«Да нет денег никаких! (Смеется.) Никто так ничего и не вернул. Только вы, журналисты, не распрощались с этим вопросом. Мы уже давно потеряли надежду. Там некоторым людям были должны деньги за выход из Первой лиги в РПЛ. О чем говорить? Не было никакой обратной связи, я ее уже и не ищу», — цитирует Бакаева «Чемпионат».

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, но не смогли получить лицензию на выступление в чемпионате России в сезоне-2025/26 из-за финансовых проблем. Место команды в турнире занял «Пари НН».

9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга, составляющего более чем 448 миллионов рублей.

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