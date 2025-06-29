Legalbet: «Зенит» выиграл борьбу у ПСВ за Вегу

Защитник «Аргентинос Хуниорс» Роман Вега в ближайшее время должен подписать контракт с «Зенитом», сообщает Legalbet.

По информации источника, сине-бело-голубые перебили предложение ПСВ за 21-летнего игрока. «Зенит» готов заплатить за трансфер Веги около 6-7 миллионов евро.

Отмечается, что футболист уже прошел предварительный медицинский осмотр в Аргентине перед вылетом в Санкт-Петербург.

Вега является воспитанником «Архентинос Хуниорс». За основную команду он выступает с 2021 года, также защитник играл на правах аренды за «Барселону Атлетик» в сезоне-2022/23. В прошедшем сезоне он сыграл 15 матчей в чемпионате Аргентины, забив один гол и отдав одну результативную передачу.