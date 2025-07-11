В «Оренбурге» сообщили, что стадион команды готов к РПЛ

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин ответил на вопрос «СЭ» о готовности стадиона к матчам РПЛ.

11 июля РФС включил «Оренбург» в число участников РПЛ в сезоне-2025/26.

— Готова ли команда логистически к перелетам, бронированию авиабилетов/гостиниц.

— Конечно, в этом вопросе нет никаких сложностей. «Оренбург» уже три сезона подряд играет в РПЛ, все сотрудники клуба обладают необходимым опытом и компетенцией для организации работы на самом высоком уровне.

— Готов ли стадион?

— За время межсезонья мы провели большое количество работы на стадионе, чтобы сделать пребывание на нем более комфортным и для зрителей, и для участников матча. «Газовик» полностью готов для приема матчей РПЛ.

По итогам сезона-2024/25 «Оренбург» занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в первую лигу.

10 июля РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 из-за попытки повлиять на результаты трех домашних игр первой лиги в сезоне-2024/25.