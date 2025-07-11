Президент «Оренбурга»: «Учитывая участие в премьер-лиге, команду пополнят еще некоторые футболисты»

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин ответил на вопрос «СЭ» о бюджете клуба.

11 июля РФС включил «Оренбург» в число участников РПЛ в сезоне-2025/26.

— Насколько сильно будет скорректирован бюджет под выступление в РПЛ? Будут ли дополнительные трансферы?

— Финансовое положение клуба стабильно, в этом смысле мы также полностью готовы к участию в РПЛ. Что касается трансферов, то да, безусловно, учитывая участие в премьер-лиге, команду пополнят еще некоторые футболисты, время для работы в этом направлении у нас еще есть.

По итогам сезона-2024/25 «Оренбург» занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в первую лигу.

10 июля РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 из-за попытки повлиять на результаты трех домашних игр первой лиги в сезоне-2024/25.