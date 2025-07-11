Крачковский присоединился к «Черноморцу» на правах аренды

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Антон Крачковский на правах аренды перешел в «Черноморец», сообщает пресс-служба дагестанского клуба.

Арендное соглашение 23-летнего футболиста с новороссийской командой рассчитано до конца сезона-2025/26.

Крачковский стал игроком «Динамо» в январе 2024 года. Вторую часть сезона-2024/25 он провел на правах аренды в азербайджанском клубе «Туран».

«Черноморец» занял третье место в первой лиге-2024/25, однако из-за отказа в лицензии не смог принять участие в переходных матчах за место в РПЛ.