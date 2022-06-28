В «Оренбурге» рассказали, когда дисквалифицированный за допинг Обухов вернется в клуб
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» отреагировал на продление на полгода дисквалификации за допинг нападающего Владимира Обухова.
«Клуб не будет оспаривать решение. Мы очень отрицательно относимся к этому решению. Обухов отбыл одно наказание. Второй раз наказывать за одно и то же — это неправильно. Два раза за одно дело не наказывают. Футболист отбыл наказание, а его повторно загоняют туда же. Клуб обеспечит тренировочный процесс? Это невозможно. Мы прервали с ним трудовые отношения. Когда закончится наказание — вернется в клуб», — сказал Еремякин «СЭ».
В июле 2021 года Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала 30-летнего россиянина на полгода за применение допинга во время пребывания в московском «Торпедо».
В декабре 2021 года, после завершения дисквалификации, Обухов подписал контракт с «Оренбургом». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне он сыграл за команду 12 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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