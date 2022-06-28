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В «Оренбурге» рассказали, когда дисквалифицированный за допинг Обухов вернется в клуб

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Обухов (справа).
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» отреагировал на продление на полгода дисквалификации за допинг нападающего Владимира Обухова.

«Клуб не будет оспаривать решение. Мы очень отрицательно относимся к этому решению. Обухов отбыл одно наказание. Второй раз наказывать за одно и то же — это неправильно. Два раза за одно дело не наказывают. Футболист отбыл наказание, а его повторно загоняют туда же. Клуб обеспечит тренировочный процесс? Это невозможно. Мы прервали с ним трудовые отношения. Когда закончится наказание — вернется в клуб», — сказал Еремякин «СЭ».

Владимир Обухов. Обухов о продлении дисквалификации за допинг: «ВАДА посчитало, что мне дали мало»

В июле 2021 года Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала 30-летнего россиянина на полгода за применение допинга во время пребывания в московском «Торпедо».

В декабре 2021 года, после завершения дисквалификации, Обухов подписал контракт с «Оренбургом». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне он сыграл за команду 12 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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19%

1.53

Обе забьют - да

11%

1.84
Владимир Обухов
РПЛ
ФК Оренбург
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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