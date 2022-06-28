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Обухов о продлении дисквалификации за допинг: «ВАДА посчитало, что мне дали мало»

Обухов рассказал о продлении дисквалификации на полгода за допинг
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Обухов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов рассказал о продлении дисквалификации на полгода за допинг.

— Как понимаете, дисквалификацию продлили. Но я уже и так настрадался. Не хочу все второй раз это проживать. Дали и дали.

— Но как это возможно?

— ВАДА посчитало, что мне дали мало, поэтому решили продлить.

— Какие у вас теперь планы?

— Продолжу играть. Осенью уже возвращаюсь в Оренбург и могу приступать к тренировкам. Клуб меня поддержал, за что очень благодарен. Поступили по-человечески. Понимают, что я не виноват. Не разрывали контракт и сказал, что очень ждут возвращения, — приводит слова Обухова «РБ Спорт».

В июле 2021 года Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала 30-летнего россиянина на полгода за применение допинга во время пребывания в московском «Торпедо».

В декабре 2021 года Обухов подписал контракт с «Оренбургом». В минувшем сезоне он сыграл за команду 12 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-obuhov-o-diskvalifikatsii-uzhe-nastradalsya-ne-hochu-prozhivat-vse-vtoroj-raz/?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Владимир Обухов
Футбол
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