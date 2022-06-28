Обухов о продлении дисквалификации за допинг: «ВАДА посчитало, что мне дали мало»

Обухов рассказал о продлении дисквалификации на полгода за допинг

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов рассказал о продлении дисквалификации на полгода за допинг.

— Как понимаете, дисквалификацию продлили. Но я уже и так настрадался. Не хочу все второй раз это проживать. Дали и дали.

— Но как это возможно?

— ВАДА посчитало, что мне дали мало, поэтому решили продлить.

— Какие у вас теперь планы?

— Продолжу играть. Осенью уже возвращаюсь в Оренбург и могу приступать к тренировкам. Клуб меня поддержал, за что очень благодарен. Поступили по-человечески. Понимают, что я не виноват. Не разрывали контракт и сказал, что очень ждут возвращения, — приводит слова Обухова «РБ Спорт».

В июле 2021 года Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала 30-летнего россиянина на полгода за применение допинга во время пребывания в московском «Торпедо».

В декабре 2021 года Обухов подписал контракт с «Оренбургом». В минувшем сезоне он сыграл за команду 12 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.