Обухов о продлении дисквалификации за допинг: «ВАДА посчитало, что мне дали мало»
Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов рассказал о продлении дисквалификации на полгода за допинг.
— Как понимаете, дисквалификацию продлили. Но я уже и так настрадался. Не хочу все второй раз это проживать. Дали и дали.
— Но как это возможно?
— ВАДА посчитало, что мне дали мало, поэтому решили продлить.
— Какие у вас теперь планы?
— Продолжу играть. Осенью уже возвращаюсь в Оренбург и могу приступать к тренировкам. Клуб меня поддержал, за что очень благодарен. Поступили по-человечески. Понимают, что я не виноват. Не разрывали контракт и сказал, что очень ждут возвращения, — приводит слова Обухова «РБ Спорт».
В июле 2021 года Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала 30-летнего россиянина на полгода за применение допинга во время пребывания в московском «Торпедо».
В декабре 2021 года Обухов подписал контракт с «Оренбургом». В минувшем сезоне он сыграл за команду 12 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.
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|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
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|20:00
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Ахмат – Спартак
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|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
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|17.07
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
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|20:00
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Динамо – Ростов
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