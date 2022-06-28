Источник: «Ахмат» не договорился о переходе нападающего «Атромитоса» Кулуриса и нацелился на Агаларова

«Ахмат» не договорился о переходе нападающего «Атромитоса» Кулуриса и нацелился на Агаларова

«Ахмат» не смог договориться о переходе нападающего греческий «Атромитоса» Эфтимиса Кулуриса, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, грозненский клуб нацелился на подписание нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

В прошедшем сезоне Кулурис забил 14 мячей и отдал две результативные передачи в 33 матчах за «Атромитос». На счету Агаларова 19 голов в 29 встречах за «Уфу».

Ранее главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев сообщал, что в клубе рассматривают вариант с приобретением Кулуриса. А гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что нападающий покинет клуб по ходу летнего трансферного окна.