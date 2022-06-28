Пресняков — об уходе Ларссона: «Зачем делать такие заявления? Это свойственно непорядочным людям»
Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход нападающего Джордана Ларссона из московской команды.
«Зачем делать такие заявления? Это свойственно непорядочным людям. «Спартак» и болельщики хорошо к нему относились. Его слова меня покоробили. Есть настоящие и очень сильные духом люди. Например, Промес, который мне очень симпатизирует, да и болельщики не зря его любят. А Ларссон вот такой. Бывают разные обстоятельства, из-за которых надо уйти, но зачем так высказываться о клубе, в котором ты играл», — сказал Пресняков «СЭ».
27 июня «Спартак» объявил об уходе Ларссона. Красно-белые и шведский нападающий расторгли трудовой договор по соглашению сторон.
Ларссон доигрывал прошлый сезон в Швеции, в составе АИКа. В 11 матчах он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
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|Зенит
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
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|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
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|20:00
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Ахмат – Спартак
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|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
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|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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