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Пресняков — об уходе Ларссона: «Зачем делать такие заявления? Это свойственно непорядочным людям»

Пресняков-старший отреагировал на уход Ларссона из «Спартака»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход нападающего Джордана Ларссона из московской команды.

«Зачем делать такие заявления? Это свойственно непорядочным людям. «Спартак» и болельщики хорошо к нему относились. Его слова меня покоробили. Есть настоящие и очень сильные духом люди. Например, Промес, который мне очень симпатизирует, да и болельщики не зря его любят. А Ларссон вот такой. Бывают разные обстоятельства, из-за которых надо уйти, но зачем так высказываться о клубе, в котором ты играл», — сказал Пресняков «СЭ».

27 июня «Спартак» объявил об уходе Ларссона. Красно-белые и шведский нападающий расторгли трудовой договор по соглашению сторон.

Ларссон доигрывал прошлый сезон в Швеции, в составе АИКа. В 11 матчах он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Джордан Ларссон. Джордан Ларссон ушел из «Спартака»: подробности

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Джордан Ларссон
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
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