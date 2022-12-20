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Сегодня, 19:05

Хавбек «Оренбурга» Вера: «Сычевой — отличный игрок, сможет заиграть в любом топ-клубе России»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера высказался о нападающем команды Владимире Сычевом, который, по информации СМИ, перешел в самарские «Крылья Советов».

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил «СЭ», что «Крылья Советов» направили запрос в «Оренбург» по Сычевому и теперь все зависит только от желания игрока.

«Сычевой — отличный человек и игрок, у него много хороших футбольных качеств. Он сможет заиграть в любом топ-клубе России. Все зависит от него. Думаю, он еще не сказал своего последнего слова. Надеюсь, после перерыва он продолжит забивать», — приводит слова Вера Metaratings.ru.

В текущем сезоне РПЛ 26-летний форвард забил 14 мячей в 15 матчах за «Оренбург», а также отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Источник: Metaratings
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

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Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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