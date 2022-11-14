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Сегодня, 19:45

Кузнецов: «Вначале ЦСКА играл ярко, а сейчас команда не показывает тот футбол, нет изюминки»

Кузнецов прокомментировал результаты ЦСКА в первой части сезона РПЛ
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал результаты армейцев в первой части сезона РПЛ.

«Пока команда находится на том же месте, на котором закончила предыдущий сезон. Все думали, что придет Федотов, и попрет. Команда играет так, как должна, исходя из подбора футболистов. Вначале играли ярко, забивали, выигрывали, а сейчас команда не показывает тот футбол, ту самоотдачу, нет изюминки в игре. Надо искать причины, почему так происходит», — приводит слова Кузнецова «Спорт День за Днем».

Также бывший игрок ЦСКА прокомментировал слова главного тренера команды Владимира Федотова, который заявил, что армейцам нужны новые приобретения.

«Полностью согласен с ним. Чалову нужен быстрый игрок в атаке, а не Адольфо Гайч. Нужны футболисты, которые будут давать такую игру, чтоб команда находилась на более высоком месте. Тот же Зделар, он меня не впечатляет, он вообще не заметен. Нужен более креативный опорник. Однозначно, против «Зенита» и «Спартака» в текущей форме ЦСКА будет тяжело», — отметил Кузнецов.

ЦСКА после 17-и туров РПЛ занимает пятое место, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков.

Источник: Спорт День за Днем
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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