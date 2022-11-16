В «Оренбурге» опровергли информацию о том, что Личка может стать главным тренером «Краснодара»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что главный тренер команды Марцел Личка является одним из кандидатов на аналогичный пост в «Краснодаре».

Ранее появилась информация о том, что нынешний главный тренер краснодарской команды Александр Сторожук в ближайшее время может быть отправлен в отставку.

«У Марцела контракт с «Оренбургом». Мы пока не собираемся рассматривать вопрос об его уходе», — сказал Еремякин «СЭ».

Марцел Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года. Под руководством 45-летнего специалиста команда вышла в РПЛ по итогам сезона-2021/22. В нынешнем сезоне оренбуржцы находятся на седьмом месте в турнирной таблице премьер-лиги с 25 очками в 17 матчах.

«Краснодар» занимает восьмую строчку. У «быков» также 25 очков в 17 играх, но они уступают «Оренбургу» по дополнительным показателям.