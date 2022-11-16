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16 ноября, 16:45

В «Оренбурге» опровергли информацию о том, что Личка может стать главным тренером «Краснодара»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Марцел Личка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что главный тренер команды Марцел Личка является одним из кандидатов на аналогичный пост в «Краснодаре».

Ранее появилась информация о том, что нынешний главный тренер краснодарской команды Александр Сторожук в ближайшее время может быть отправлен в отставку.

«У Марцела контракт с «Оренбургом». Мы пока не собираемся рассматривать вопрос об его уходе», — сказал Еремякин «СЭ».

Марцел Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года. Под руководством 45-летнего специалиста команда вышла в РПЛ по итогам сезона-2021/22. В нынешнем сезоне оренбуржцы находятся на седьмом месте в турнирной таблице премьер-лиги с 25 очками в 17 матчах.

«Краснодар» занимает восьмую строчку. У «быков» также 25 очков в 17 играх, но они уступают «Оренбургу» по дополнительным показателям.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Оренбург
Марцел Личка
4
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

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