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16 ноября, 16:48

В Таджикистане хотят, чтобы местные футболисты не считались легионерами в РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Федерация футбола Таджикистана (ФФТ) надеется на снятие статуса легионеров с таджикских игроков в РПЛ.

«Нас очень интересует вопрос о статусе легионеров, мы понимаем, что есть вопросы, которые находятся в компетенции не только РФС, но и Министерства спорта РФ. Мы обговорили в том числе и этот момент. Очень надеемся на положительное решение, потому что для нас это было бы очень хорошим подспорьем», — сказал вице-президент ФФТ Алишер Урунов ТАСС.

Статус легионеров в чемпионате России не применяется к игрокам из Белоруссии, Армении и Киргизии.

Клубы премьер-лиги могут заявить до 13 иностранных игроков, но количество легионеров на поле остается неизменным — не более восьми.

Источник: https://tass.ru/sport/16346501
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Сборная Таджикистана по футболу
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
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 - : -
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 - : -
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Сочи – ЦСКА
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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