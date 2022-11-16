В Таджикистане хотят, чтобы местные футболисты не считались легионерами в РПЛ

Федерация футбола Таджикистана (ФФТ) надеется на снятие статуса легионеров с таджикских игроков в РПЛ.

«Нас очень интересует вопрос о статусе легионеров, мы понимаем, что есть вопросы, которые находятся в компетенции не только РФС, но и Министерства спорта РФ. Мы обговорили в том числе и этот момент. Очень надеемся на положительное решение, потому что для нас это было бы очень хорошим подспорьем», — сказал вице-президент ФФТ Алишер Урунов ТАСС.

Статус легионеров в чемпионате России не применяется к игрокам из Белоруссии, Армении и Киргизии.

Клубы премьер-лиги могут заявить до 13 иностранных игроков, но количество легионеров на поле остается неизменным — не более восьми.