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16 ноября, 16:36

Агент сообщил, что Щенников хочет продолжать играть за ЦСКА

Виталий Косик
Корреспондент
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Агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова Сергей Пушкин высказался о будущем футболиста.

Действующий контракт футболиста с армейцами рассчитан до лета 2023 года.

«Пока никаких переговоров о продлении контракта с ЦСКА не было, но Георгий, само собой, хочет продолжать выступать за клуб. Мыслей о завершении карьеры нет, со здоровьем все в порядке, и оно позволяет играть дальше, а форму надо набирать через игры», — цитирует агента Sport24.

31-летний россиянин выступает за столичный клуб всю свою карьеру. В текущем сезоне сыграл за ЦСКА три матча во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-16-agent-shchennikova-peregovorov-o-prodlenii-kontrakta-poka-ne-bylo-no-georgiy-khochet-prodolzhat-igrat-za-tsska
Георгий Щенников
ФК ЦСКА (Москва)
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