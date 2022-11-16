Агент сообщил, что Щенников хочет продолжать играть за ЦСКА

Агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова Сергей Пушкин высказался о будущем футболиста.

Действующий контракт футболиста с армейцами рассчитан до лета 2023 года.

«Пока никаких переговоров о продлении контракта с ЦСКА не было, но Георгий, само собой, хочет продолжать выступать за клуб. Мыслей о завершении карьеры нет, со здоровьем все в порядке, и оно позволяет играть дальше, а форму надо набирать через игры», — цитирует агента Sport24.

31-летний россиянин выступает за столичный клуб всю свою карьеру. В текущем сезоне сыграл за ЦСКА три матча во всех турнирах и не отличился результативными действиями.