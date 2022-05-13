В «Нижнем Новгороде» ответили на вопрос о возможном обращении в ЭСК РФС

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов ответил на вопрос «СЭ» о возможном обращение в ЭСК РФС по итогам матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:0).

«Обращение в ЭСК РФС? Навскидку прямо сейчас не могу сказать. Мне надо все понять, изучить вопрос вместе со спортотделом и юристами. После этого мы уже примем решение. На эмоциях сказать ничего не могу», — сказал Измайлов «СЭ».

«Сочи» набрал 53 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» с 30 баллами остался на 11-м месте.