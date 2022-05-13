Вратарь «Нижнего Новгорода» после первого «сухаря» в РПЛ передал привет «съевшей тонну успокоительного» маме

Вратарь «Нижнего Новгорода» Никита Гойло прокомментировал ничью в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:0).

«Передаю привет всем своим родным и близким, которые смотрели эту игру. Особенно матери, которая съела целую тонну успокоительного. Спасибо», — сказал Гойло в эфире «Матч Премьер».

Для 23-летнего голкипера этот матч стал первым сухим в составе нижегородцев.

В турнирной таблице «Нижний Новгород» занимает 11-е место с 30 очками после 29 матчей.