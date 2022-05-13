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Силкин оценил шансы «Динамо» на серебряные медали РПЛ

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил шансы бело-голубых на серебряные медали в текущем сезоне Тинькофф РПЛ.

«Если «Динамо» победит «Локомотив», то им будет достаточно ничьей с «Сочи». Все зависит от того, как матчи сложатся, так как осталось всего два тура в чемпионате. По игре «Сочи» более сбалансированная команда, более ровно идет. Были в таблице ниже, но последние игры показали, что команда сейчас на ходу. «Сочи» выглядит опытнее. Игроки притерлись, тренер не тасует состав», — цитирует Силкина Betonmobile.ru.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» идет на третьем месте, имея 52 очка после 28 матчей. У «Сочи» — 53 очка после 29 встреч.

Матч «Динамо» — «Сочи» состоится 21 мая. Начало — в 17.00 мск.

Источник: https://betonmobile.ru/silkin-o-borbe-za-vtoroe-mesto-v-rpl-sochi-bolee-sbalansirovannaya-komanda-chem-dinamo
Сергей Силкин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
3
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
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Краснодар – ЦСКА
 - : -
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