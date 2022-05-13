Силкин оценил шансы «Динамо» на серебряные медали РПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил шансы бело-голубых на серебряные медали в текущем сезоне Тинькофф РПЛ.

«Если «Динамо» победит «Локомотив», то им будет достаточно ничьей с «Сочи». Все зависит от того, как матчи сложатся, так как осталось всего два тура в чемпионате. По игре «Сочи» более сбалансированная команда, более ровно идет. Были в таблице ниже, но последние игры показали, что команда сейчас на ходу. «Сочи» выглядит опытнее. Игроки притерлись, тренер не тасует состав», — цитирует Силкина Betonmobile.ru.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» идет на третьем месте, имея 52 очка после 28 матчей. У «Сочи» — 53 очка после 29 встреч.

Матч «Динамо» — «Сочи» состоится 21 мая. Начало — в 17.00 мск.