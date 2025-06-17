В Нидерландах высказались о возможной экстрадиции Промеса

Нидерландский журналист Ерун Каптейнс прокомментировал «СЭ» ситуацию с арестом экс-нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

12 июня стало известно, что футболиста задержали в Дубае. С большой долей вероятности игрок будет экстрадирован в Нидерланды.

«Что будет дальше, так это, вероятно, экстрадиция в Нидерланды. Возможно, напряженная ситуация в Персидском заливе может привести к задержке, потому что не все рейсы сейчас выполняются. Я думаю, что власти Дубая арестовали Промеса снова для экстрадиции. В противном случае не было бы причин делать это еще раз. Я не думаю, что это займет много времени», — сказал Каптейнс «СЭ».

В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела: о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. 9 июня De Telegraaf сообщил, что Промес готов сотрудничать с судом и отбыть возможный срок.